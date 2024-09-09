сегодня в 18:53

В «Планете КВН» назначили дату гражданской панихиды прощания с Масляковым

Гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем пройдет 11 сентября с 10:00 до 14:00. Она состоится в «Планете КВН».

Ведущий скончался 8 сентября. Ему было 82 года. Ранее стало известно, что Александр Васильевич будет похоронен на столичном Новодевичьем кладбище.

Соболезнования в связи с кончиной ведущего также выразил его родным президент РФ Владимир Путин.