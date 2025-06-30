Назван победитель международной интеллектуальной битвы вузов

В Архангельске определили лидера интеллектуального турнира с участием 27 ведущих вузов, который стал центральным событием международного научно-практического форума «Земляне», передает пресс-служба организаторов.

По результатам голосования лучшим был признан проект Санкт-Петербургского государственного университета. Студенты придумали, как на алмазодобывающем предприятии преобразовывать побочный продукт в полезный ресурс — с помощью сорбента из сапонита, отхода добычи и обогащения алмазной руды, очищать сточные воды в России и за рубежом.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев от лица членов жюри, оценивавших разработки университетских команд, отметил, что выбор был непростой.

«Все проекты, которые нам презентовали, интересны и важны. Они значимы с той точки зрения, что их необходимо лишь немного доработать, чтобы уже в самое ближайшее время запустить идеи студентов в реализацию», — уточнил он.

Второе место в битве вузов выиграл проект Московского государственного институт международных отношений «Северный коллаген из вторичного сырья рыбопроизводства», который, с одной стороны, позволит предприятиям сократить затраты на утилизацию отходов, а с другой — регулярно получать ценный биоматериал, широко используемый в сфере косметологии и здорового питания.

Проведя переговоры с Архангельским траловым флотом— старейшим рыбодобывающим предприятием Севера России, команда выявила, что на рыбном производстве процент отходов может составлять до 80%. Студенты предложили перерабатывать отходы производства в полезный продукт — рыбный коллаген, биохимически совместимый с человеческим организмом.

Третье место получил проект Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Идея проекта — благодаря лигнину, распространенному побочному продукту переработки, снизить себестоимость производства резиновых покрытий за счет использования отходов деревообработки, а также улучшить качество покрытия.

Лидеры битвы вузов получат денежное вознаграждение: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. рублей за второе и 300 тыс. рублей за третье. Деньги пойдут на развитие проектов. Кроме того, лучшим разработкам предоставят возможность интеграции в производство или инфраструктуру, а их авторам — шанс стать резидентами инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьёвы горы» или реализовать инициативу совместно с партнерами форума.

Ранее идеологию форума озвучил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем обращении к участникам.

«Наш форум — это не просто обсуждение вопросов, связанных с охраной природы. Это разговор о будущем, в котором прогресс и планета идут не друг против друга, а рука об руку. Это разговор о будущем, где инновации не разрушают, а восстанавливают. Где экологичность — не ограничение, а ключ к устойчивому росту. Где технологии становятся союзником природы, а не её оппонентом. И задача нашего поколения — сделать так, чтобы развитие больше никогда не означало разрушение», — сказал он.

Также члены жюри отдельно выделили следующие проекты: «Система мониторинга качества городского водоснабжения» (МГТУ им. Баумана), «Цифровая среда для моделирования загрязнения атмосферного воздуха» (МИЭТ), «От чистого сердца к чистой земле» (РАНХиГС), «Многофункциональный эко-арт-центр „Кеш“ (БГУ), „Арктик Ревью“ (КГУ), „Арктический сад“ (САФУ), „Концепция малотоннажного завода СПГ“ (РУДН).

«Спасибо организаторам и правительству, потому что за короткий срок реализовать такой форум — колоссальная работа. Вовлечение молодежи в науку и бизнес — это государственная задача, которая является одной из самых приоритетных», — подчеркнул заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер» Александр Уланов.

В деловой программе форума выступили более 30 спикеров, представляющих науку, власть и бизнес.

Кроме того, в ходе форума состоялась выставка экоарта проекта «Герои вне времени»: 20 арт-объектов, созданных российскими художниками с использованием вторсырья, стали посвящением знаковым фигурам Севера, чья деятельность повлияла на становление страны.

«Ребята произвели на меня неизгладимое впечатление своими работами и тем, как умеют добиваться результатов. Я лично видел, как вместо того, чтобы тратить свободное время на развлечения и отдых, они собирались, чтобы проработать свои проекты», — отметил исполнительный директор Всероссийского экологического движения «Экосистема» Микаил Камилов.

Форум «Земляне» предоставил возможность обсудить инновационные проекты для промышленности, инфраструктуры и градостроительства Арктики, основанные на принципах охраны северных территорий. Рассмотренные здесь проекты можно реализовать не только в Архангельской области, но и в других регионах России и мира.