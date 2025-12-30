Настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря поделился его историей

История Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря стала зеркалом всех ключевых и скорбных событий, происходивших в России на протяжении пятисот лет.

Его основатель, преподобный Макарий, принял монашеский постриг в двенадцать лет. За свою долгую жизнь он создал три обители. В 1439 году, когда святому исполнилось девяносто лет, монастырь во имя Пресвятой Троицы был разорен ратью казанского хана Улу Мухамеда, правителя одного из государств-наследников Золотой Орды. Иноки и местные жители либо погибли, либо были уведены в плен. Однако, когда преподобный Макарий предстал перед завоевателем, тот был поражен его кротостью и внутренним достоинством. Также хану было известно, что старец в своей обители давал кров и пищу всем странникам — и татарам, и русским. Улу Мухамед, с укором указав на это своим воинам, повелел освободить Макария и еще четыреста русских пленников.

Вернувшись к берегам Желтоводского озера, преподобный с братией похоронил убитых и отправился в Галичское княжество, на реку Унжу. Там он основал Свято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь. Именно здесь, как записано в монастырских хрониках, произошло чудо: 17 сентября 1442 года, когда преподобный завершал молитвенное правило и чтение акафиста Богородице, ему явилась Макарьевская икона Божией Матери. А самому Макарию, в память о чудесном освобождении из казанского плена, уже пять веков молятся перед его чудотворными мощами о возвращении родных из неволи и о тех, кто пропал без вести.

Особая роль выпала монастырю и в судьбе династии Романовых. По мнению известного краеведа и историка В. В. Беляева, именно сюда привезли малолетнего Михаила Романова, будущего царя, на то время, пока его родителей, постриженных в монашество, отправили в ссылку на север. Спустя несколько лет, после изгнания польских интервентов, в конце 1612 года Михаил Федорович и его мать инокиня Марфа, как зафиксировано в летописях обители, совершили паломничество в Макариево-Унженский монастырь. У святых мощей преподобного они молились об освобождении из польского плена митрополита Филарета — будущего предстоятеля Русской Церкви и отца государя, а также о судьбе страны, измученной Смутой. Через семь лет, в 1619 году, молодой царь с матерью вновь прибыли сюда, чтобы воздать благодарность преподобному Макарию за заступничество. Все, о чем они просили, свершилось: митрополит Филарет вернулся из плена и стал Патриархом Московским, захватчики были изгнаны, а на престоле утвердился первый государь из дома Романовых — Михаил Федорович. На это паломничество их благословил сам патриарх Филарет. От Красногорской Спасской пустыни до монастыря царственные богомольцы шли пешком; на местах их остановок местные жители впоследствии воздвигли часовни, три из которых восстановлены в наше время.

Но наступил XX век. В 1919 году обитель была закрыта новой властью, а к 1929 году богослужения прекратились в последнем из действовавших монастырских храмов. Святые мощи преподобного Макария вскрыли и увезли в запасники краеведческого музея города Юрьевец. На территории монастыря разместились машинно-тракторная станция, зерно- и дровяные склады, узел связи и спортивная база. Тогда же погибли все иконостасы, библиотека, архив и ризница; бесследно исчезла чудотворная Макарьевская икона Божией Матери. В 1993 году Макариево-Унженская обитель была возрождена как женский монастырь, а в 1995-м сюда торжественно перенесли святые мощи преподобного Макария, где они и пребывают сегодня. В 2016 году монастырь был преобразован в мужской. Сейчас идет его восстановление. С 2011 года успешно возрождается традиция ежегодных крестных ходов в память о перенесении тела преподобного Макария на погребение из города Унжи в монастырь; он совершается 5 августа. А в 2012 году группа энтузиастов прошла путем Романовых от бывшей Спасской пустыни (ныне — село Красногорье Макарьевского района) до обители. Этот крестный ход, названный Романовским, теперь проводится каждый год 15 июля.