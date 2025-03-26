Наследственное дело открыли в Москве после смерти Заворотнюк

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая 2024 года, могут претендовать на ее недвижимость и денежные средства. В Москве после смерти звезды было открыто наследственное дело, сообщает РИА Новости .

Родственники актрисы могут также получить ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных, которыми владела Заворотнюк.

Под наследственным делом понимают факт перехода прав и обязательств имущественного характера от покойного к наследникам. В него помещаются все документы, связанные с оформлением наследства. Из этого следует, что родные актрисы уже обратились к нотариусу по данному вопросу.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет. Она долгое время боролась с раком головного мозга. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее родственники звезды рассказали, что скандалов по поводу раздела ее имущества не будет.