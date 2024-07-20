Наследство Заворотнюк: кому актриса оставила элитную недвижимость и землю

Знакомые актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали, что скандалов по поводу раздела ее имущества не будет. Об этом сообщает kp.ru .

Артистка с мужем Петром Чернышевым и 5-летней дочкой Милой, а также со своей мамой жили в загородном доме. От второго брака с предпринимателем Дмитрием Стрюковым у Анастасии Заворотнюк взрослые дети — 28-летняя Анна (замужем), 23-летний Майкл (живет с невестой), которые живут отдельно.

Загородный дом в Московской области общей площадью 682 кв. м в элитном поселке Крекшино на сегодняшний день оценивается в 120 млн рублей. Землю в поселке актриса приобрела в 2012 году, она взяла кредит в валюте на стройку дома в размере 435 тыс. долларов. После скачка курса Заворотнюк перестала платить проценты по кредиту и просрочку, также она долго судилась с банком и погасила возникший долг перед рождением младшей дочери в 2018 году.

В новый дом семья переехала в 2015 году. По некоторым сведениям, он переоформлен на мать актрисы и ее младшую дочь. Во время судов за просроченный кредит она также переписала на маму земельный участок, чтобы перестраховаться от изъятия собственности из-за долгов.

В собственности у артистки еще были две квартиры в столице на улице Мытной (190 кв. м) и на улице Улофа Пальме. Каждая из них может стоить от 60 млн рублей. Квартиры переписаны на старшую дочь и сына.

Еще у Зворотнюк была недвижимость в Ялте. Но апартаменты площадью 200 «квадратов» она давно продала.

Квартирой в московской новостройке и землей в Сочи, которыми также владела актриса, скорее всего, будет распоряжаться ее муж.

Актриса умерла 30 мая 2024 года, ей было 53 года. Причиной смерти стала онкология, с которой она начала бороться через год после рождения младшей дочери Милы. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» похоронили на Троекуровском кладбище.