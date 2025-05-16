«Наше наследие»: как Россия возвращает утраченные архитектурные сокровища

В Санкт-Петербурге состоялась презентация масштабного мультимедийного проекта издательского дома «Аргументы и факты». Он посвящен подвигу реставраторов, восстанавливавших дворцовые комплексы, разрушенные в годы Великой Отечественной войны, сообщает «aif.ru» .

Проект, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, приурочен к 80-летию Победы и раскрывает малоизвестные страницы истории спасения российского культурного наследия.

В фокусе проекта — шесть знаковых дворцовых комплексов: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина, Александровский и Екатерининский дворцы, а также Тверская художественная галерея. Их судьба — наглядный пример того, как из руин возрождались шедевры архитектуры.

«Фашисты не просто грабили — они целенаправленно уничтожали нашу культуру. Разорение дворцов было настолько чудовищным, что этот вопрос поднимался даже на Нюрнбергском процессе», — подчеркнула директор музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева.

Сегодня, когда появляются попытки переписать историю и представить оккупантов «защитниками искусства», проект «АиФ» становится важным напоминанием о реальных событиях. Особое внимание уделено людям — реставраторам, которые в послевоенные годы, часто вручную, буквально по крупицам собирали утраченное великолепие.

«Ленинградская школа реставрации совершила невозможное. Они работали в условиях тотального дефицита, без современных технологий, но сумели заложить основы, по которым мы работаем до сих пор», — отметила Олеся Чайникова из Союза реставраторов.

Проект «Наше наследие» — это не только история возрождения архитектуры, но и напоминание о ценности культурной памяти.

«Восстанавливая дворцы, мы демонстрируем миру главное — наша цивилизация основана не на разрушении, а на созидании», — заявил главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников.