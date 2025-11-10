На закрытой секс-вечеринке нашли человека, похожего на Диброва

Среди гостей мероприятия, прошедшего 25 июля 2025 года, замечены люди, похожие на телеведущего Дмитрия Диброва, бывшего замминистра экономического развития Илью Торосова и других медийных лиц.

Мероприятие отличалось специфическим дресс-кодом и повышенными мерами конспирации — участники получали адрес и пароль за несколько часов до начала.

По данным журналистского расследования, вечеринки под названием «Город грехов» проводятся с периодичностью раз в два месяца, каждый раз меняя локацию. Предыдущее мероприятие состоялось на 50-м этаже одной из башен «Москва-Сити», где также были замечены личности, напоминающие депутата Воронежской областной думы Артема Копылова, пластического хирурга Артема Соколова, нейропсихолога Анну Высоцкую и актрису Ирину Спиридонову.

По данным экспертов, годовой оборот теневого секс-развлекательного бизнеса в России превышает 13 миллиардов рублей, а организация подобных мероприятий уголовно наказуема и может караться лишением свободы до 10 лет.