Найденная при смерти в Дубае модель Ковальчук могла пытаться покончить с собой

После вечеринки у местных шейхов Ковальчук уехала в отель к двум неизвестным мужчинам, затем ее не могли найти 8 дней. Делом занимается полиция, у нее появились свидетели, которые утверждают, что Ковальчук была у стойки в очень плохом эмоциональном состоянии. Она ревела и истерила.

19 марта девушку со множеством переломов обнаружили на обочине дороги. Дубайская полиция считает, что травмы модель получила, упав на стройке. Однако родные Марии называют такие выводы фейковыми.

В данный момент девушка по-прежнему находится в реанимации в коме — у нее множественные переломы рук, ног и позвоночника. Ее родственники прилетели в ОАЭ сразу же, как только узнали об инциденте.