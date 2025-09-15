Набрать жирка: как московские ежи готовятся к зимней спячке

В столичных парках и лесных зонах ежи начали готовиться к зимней спячке. Чтобы пережить холода, этим животным нужно набрать не менее 750 г веса, сообщается на сайте mos.ru .

Осенью ежи активно питаются жуками, дождевыми червями, улитками, слизнями, мышами и ящерицами.

Вопреки популярному мифу, эти животные не едят яблоки и не пьют молоко, которое, кстати, вообще вредно для них.

Когда еж засыпает на зиму, то температура тела у него снижается до +2 градусов, сердцебиение и дыхание замедляются. В таком состоянии зверек спит до апреля, пока солнце не прогреет землю. Весной он просыпается и сразу отправляется на охоту.

Когда еж готовится к спячке, лучшее, что для него можно сделать — не мешать. При встрече с животным не стоит его подкармливать и трогать. Владельцам собак рекомендуется выгуливать их на поводке, чтобы избежать конфликтов.

Обыкновенный еж занесен в Красную книгу столицы. Это животное можно увидеть во многих природных зонах мегаполиса. Они живут в природно-исторических парках «Царицыно», «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино» и «Покровское-Стрешнево», заказниках «Теплый Стан», «Лианозовский», «Северное Бутово» и т. д.