На Земле 19 марта ожидаются магнитные бури класса G2-G3

К планете 19 марта придет выброс плазмы от солнечной вспышки M-класса, которая произошла 16 марта, поэтому прогнозируются геомагнитные бури уровня G2-G3, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Буря может стать самой сильной за два последних месяца. Она скорее результат «удачного» стечения обстоятельств, чем роста солнечной активности. Вспышка случилась практически напротив Земли, в этом случае воздействие всегда заметно усиливается.

На обращенной к планете стороне звезды за прошедшие дни появилось сразу несколько новых корональных дыр. Поэтому полного покоя в ближайшее время не ожидается.

Указанный фактор начнет работать на Земле ближе к выходным. Пока ученые ожидают прихода плазменного облака и, возможно, снова будут полярные сияния.

