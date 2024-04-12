На ЗАЭС старотовал перевод четвертого энергоблока в режим «холодный останов»

Запорожская АЭС: четвертый энергоблок переведут в состояние «холодный останов»

В пятницу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приступили к плановому переводу четвертого энергоблока в состояние «холодный останов», так как в данном режиме не вырабатывается тепловая энергия, сообщает пресс-служба станции.

«Сегодня в 7:00 по распоряжению главного инженера Запорожской АЭС специалисты приступили к расхолаживанию энергоблока № 4», — говорится в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале.

Работы проходят в штатном режиме. Процесс расхолаживания четвертого энергоблока организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами.

На Запорожской АЭС добавили, что смена режима работы связана с окончанием отопительного сезона в Энергодаре.

Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия считает недостаточной реакцию МАГАТЭ на атаки по Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что специалисты уходят от того, чтобы назвать виновников.