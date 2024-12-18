На Всероссийской акции «Спасаем деревья с Эколятами» собрали 1617 т макулатуры

Во время Всероссийской акции «Спасаем деревья с Эколятами», организованной с участием Российского экологического оператора, дошкольники и школьники из 47 регионов собрали 1617 тонн макулатуры. Заключительный этап завершился 15 декабря, и благодаря детям удалось предотвратить вырубку 26 350 деревьев, сообщила пресс-служба РЭО.

На всероссийской акции «Спасаем деревья с Эколятами», организованной с участием Российского экологического оператора, дошкольники и школьники из 47 регионов собрали 1617 тонн макулатуры. Заключительный этап завершился 15 декабря, и благодаря детям удалось предотвратить вырубку 26 350 деревьев.

«Цель нашего проекта — сформировать у детей уважительное отношение к природе и показать, как каждый может внести вклад в её сохранение. В акции приняли участие более 463 тысяч учеников из 3 840 образовательных учреждений. В период с 6 июня по 15 декабря они собирали макулатуру, чтобы внести свой лепту в охрану окружающей среды и научиться правильному обращению с отходами», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По итогам акции, среди лидеров по количеству собранной макулатуры стали Белгородская область (250,52 тонны), Санкт-Петербург (157,644 тонны), Кемеровская (115,58 тонны), Челябинская (89,503 тонны) и Ивановская (83,198 тонны) области.

Перед началом мероприятия детям рассказывали о значимости переработки отходов и раздельного сбора. Дополнительные материалы были доступны на образовательной платформе «Зеленая школа», разработанной Российским экологическим оператором.

«Эта акция объединила детей, родителей и преподавателей, показывая, что даже простые действия могут привести к значительным улучшениям и сделать мир чище», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Организаторами мероприятия стали РЭО, Всероссийский программный комитет природоохранных инициатив «Эколята» и Министерство природных ресурсов и экологии.