На улицах Дубны не прекращается борьба со стихией.

Работы по уборке снега в Дубне идут уже и по второму, а где-то и третьему кругу. Снег сыплет беспрерывно, останавливаться нельзя ни технике, ни людям, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Из города снег вывозится постоянно — в последние недели по 3-4 тысячи кубометров в сутки — задействованы около 30 КАМАЗов. Во время снегопада ситуация усложняется. Сугробы растут, добавляя задач коммунальщикам. С раннего утра они уже отработали центральные дороги, там, где проходят маршруты общественного транспорта, и основные тротуары, обеспечивая безопасное движение для автомашин. На очереди — расчистка остальных улиц и проездов. Этим заняты более 40 машин — трактора, погрузчики, грейдеры. На ручной уборке — около 50 человек.

«Все, что возможно, в наших силах, от нас зависит, мы выполняем. Будем стараться на благо нашей Дубны. Мы ее очень любим. Конечно, устали, но иногда бывают передышки — снег нам дает — 1-2 дня. Сейчас, сегодня, завтра, послезавтра — циклон пришел — ничего, мы выдержим. У нас нет выбора, мы, в любом случае выдержим», — сказала сотрудница предприятия «Чистый город» Жанна Казанцева.

Коммунальщики будут работать до максимальной расчистки территорий и полной ликвидации последствий снегопада.

«Сильный снегопад завершился, но коммунальные службы продолжают круглосуточную расчистку территорий», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.