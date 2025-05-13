На портале госуслуг Подмосковья изменили перечень приаэродромных зон

На региональном портале оптимизировали услугу для застройщиков, которые планируют возводить объекты на приаэродромных территориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря оптимизации услуги оформить санитарно-эпидемиологическое заключение для строительства в приаэродромной зоне стало удобнее. Так, в рамках сервиса предпроверки мы обновили перечень таких территорий. Теперь туда входят аэродромы Клин, Кубинка, Луховицы, Раменское, Ступино и Чкаловский», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Заключение управления Роспотребнадзора по Московской области необходимо оформлять, если планируется строительство объектов в приаэродромной зоне. Подавать заявление следует на региональном портале. Услуга «Выдача санитарно-эпидемиологических заключений в рамках реализации положений ФЗ» доступна в разделе «Земля и стройка» — «Оформление земельных участков». После авторизации на портале нужно заполнить онлайн-форму, приложить экспертное заключение о соответствии стройки санитарно-эпидемиологическим требованиям и направить заявление на рассмотрение.

Ответ поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.