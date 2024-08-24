На похоронах Алена Делона у гостей траурной церемонии изъяли телефоны

Во Франции в коммуне Души 24 августа состоялись похороны актера Алена Делона, проводить звезду кинематографа пришел ограниченный круг людей, которых пригласили близкие знаменитости, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Перед началом траурной церемонии у всех гостей изъяли телефоны, а над территорией дома, где хоронили Делона, запретили пролет дронов. Поклонников актера не пустили в поместье, так как он не хотел пышных похорон.

Фанаты Алена Делона за пределами поместья почтили его память минутой молчания, затем все вместе исполнили известную песню Paroles, Paroles, которую он когда-то пел вместе с певицей Далидой.

Алена Делона похоронили в поместье, где он жил. Там же покоятся его 35 собак.