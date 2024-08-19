Рядом с 35 собаками: где похоронят кинозвезду и секс-символа 1980-х Алена Делона

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Родные простятся с актером Аленом Делоном в его родной коммуне Души на севере Франции. Траурную церемонию проведут на этой неделе, сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал BFMTV.

Уточняется, что звезду фильма «Астерикс на Олимпийских играх» похоронят среди его 35 собак в месте, где он прожил почти полвека. Кинозвезда ранее сам выбрал место, где его нужно предать земле.

«Ален Делон будет похоронен в середине недели в Души, <…> в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями актера», — цитирует радио Sputnik телеканал BFMTV.

Ален Делон скончался 18 августа в своем доме во Франции. Секс-символ 1960-1980-х годов умер в 88 лет.

Ранее актер задумывался об эвтаназии. По словам его сына, Делон страдал от прогрессирующей лимфомы.

Летом 2019 года французский артист столкнулся с приступами мигрени, после чего попал в парижскую больницу. Делону провели операцию, после которой медики выяснили, что актер перенес инсульт.