На ПМЭФ предложили городам развивать цифровую среду для удержания молодежи

Российским городам будет все сложнее удерживать молодежь только за счет строительства инфраструктуры и создания комфортной городской среды. Сегодня конкуренция за человеческий капитал все больше разворачивается в цифровом пространстве, где формируются ценности, модели поведения и представления о будущем. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.

По его словам, многие города продолжают мыслить категориями индустриальной эпохи, делая ставку на физическую инфраструктуру, тогда как молодежь живет в цифровой среде.

«Мы мыслим индустриальной эпохой и считаем, что сценарии молодежи определяются в первую очередь развитостью социальной инфраструктуры, существенно недооценивая киберсоциализацию. А ключевые сюжетные линии формируются именно в виртуальномпространстве, и сегодня, к сожалению, в большей степени нашими оппонентами. Понимая это, культурная, образовательная и молодежная политика сегодня должны быть достаточно широко представлены там, где идет война за логику и смыслы нашей молодежи, там, где поколения проводят восемь и более часов в день», – отметил Михаил Канавцев.

Эксперт отметил, что современные мегаполисы конкурируют уже не только качеством жилья, уровнем зарплат или общественных пространств. По его мнению, все большее значение приобретает способность города создавать собственные смыслы, сообщества и цифровые сценарии самореализации для молодых людей.

«Сегодня мы должны взять стратегические линии государства и региона и создавать на их основе нарративную систему – через мемы, мультфильмы, молодежные сериалы, цифровые сообщества. Молодежь должна видеть, какие сценарии она может реализовать в этом городе. Создавать такие сценарии – это задача государства, и делается она прежде всего через медиа», – заявил он.

В качестве примера работы по нарративной политике спикер привел выпускника Мастерской новых медиа из Хабаровска Александра Руденко. В своем контенте он поднимает вопрос ответственного отцовства, а также отношений отцов и детей. Проректор Мастерской управления «Сенеж» предупредил, что без такой работы даже самые успешные города рискуют стать лишь транзитными точками для талантливой молодежи.

«Основная проблема сегодня не только в том, чтобы создать привлекательную инфраструктуру и привлекательный образ города. Главный вопрос – как не стать городом-хабом, который собирает таланты, а потом теряет их. Молодежь должна приезжать сюда не просто учиться или работать, а чтобы оставаться здесь жить и развивать этот город. Если такого намерения не сформировано с детства, мы будем продолжать терять самых сильных специалистов», – сказал эксперт.

Дискуссия на ПМЭФ была посвящена тому, почему одни города становятся точками притяжения для молодежи, а другие сталкиваются с оттоком талантов. Одним из главных выводов обсуждения стало то, что в цифровую эпоху борьба за молодых людей ведется не только за качество городской среды, но и за внимание, ценности и образ будущего.