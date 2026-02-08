На юге России начались проблемы из-за переполненной Хероты

Херота может выйти из берегов в Адлерском районе Сочи
Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе Сочи в Краснодарском крае дошел до опасной отметки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Он посоветовал водителям перегнать машины на возвышенность. Сотрудники МЧС организовали объезд территории вероятного подтопления.

Жителям рассказывают меры безопасности и оповещают о сохранности имущества. Для этого используются громкоговорители.

Сотрудники экстренных служб находятся на месте. За ситуацией следят местные ведомства.

