На форуме-фестивале «Территория Будущего. Москва 2030» обсудят СВО

Константин Придыбайло затронет вопросы, как выжить в мире фейков, почему в наше время важна информационная грамотность, а также расскажет о работе журналистов RT в зоне специальной военной операции.

«Все, кто находится на СВО, понимают ее цели. Вдалеке от фронта часть людей думает, что все это их не касается. Моя задача показать и рассказать, что их будущее напрямую зависит от исхода СВО, и что она касается каждого из нас. Сегодня невозможно быть „вне“ событий, и я как журналист доношу информацию о них в обход блокад — максимально четко и доходчиво, из самых горячих точек», — сказал Придыбайло.

Встреча состоится 28 августа в 16:45 на площадке у макета Планетарной станции в парке «Музеон».