«Мы видим, кто его ученики»: священник осудил поведение фанатов Паши Техника

Поведение фанатов рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) на прощании с ним — это кощунство, заявил священник Вячеслав Клюев в беседе с «Подъемом» . Во время церемонии некоторые пришедшие залезали на заборы и деревья, скандировали имя рэпера и перекрыли движение.

На церемонии прощания с Техником были в том числе нетрезвые молодые люди, писали СМИ. Полиция также задержала несколько человек.

Священник Клюев отметил, что обстоятельства смерти и прощание с умершим могут «приоткрыть участь этой души в вечности, потому что, как правило, уже в этот момент становится понятным, до чего дожил человек».

«Некие плоды этой жизни. То, что мы наблюдаем сегодня, не может, как минимум, не вызывать недоумения и определенного опасения, что же это за плоды такие», — сказал он.

По мнению Клюева, фанаты рэпера, которые пришли с ним попрощаться, — «явно не благочестивые люди, которые воспитаны этим, условно говоря, учителем». Он добавил, что Паша Техник был лидером общественного мнения и передавал свои мысли в песнях, поэтому он в некоторой степени учил свою аудиторию.

«Человек перешагнул вечность, и мы видим, кто его ученики. И их поведение печальное, то, что называется словом кощунство», — заявил священнослужитель.

Прощание с Пашей Техником прошло в храме Петра и Павла в Лефортово, родном районе музыканта.

В СМИ давали разные оценки количества пришедших на церемонию — от нескольких сотен до 8 тысяч человек. Людей было настолько много, что они даже перекрыли движение по улице, передавал корреспондент РИАМО.

Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. РИАМО публиковало фото с места могилы рэпера.

В Сети также публиковали фото Павла Ивлева в гробу.

Лидер андеграунд-группы Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде, сообщали его экс-супруга Ева Карицкая и близкие. Скандальному музыканту было 40 лет.