Мусоровоз китайского производства передали в пользование возчику отходов Подмосковья

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В результате рабочего визита делегации министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в Китайскую Народную Республику компании-возчику отходов на территории Подмосковья в рамках тестового проекта была передана 1 единица спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Его преимущества:

вывозит больше отходов за один рейс и минимизирует количество поездок ;

портальный грузоподъемник на 5 тонн — подходит для работы с различными типами отходов;

пневматическая подвеска и оптимальное расположение установки — гарантируют отличные показатели маневренности, что особенно важно в условиях плотной городской застройки.

В настоящее время мусоровоз курсирует по дворам городского округа Лобня.

Новая спецтехника позволит сделать процесс вывоза и транспортировки отходов в регионе более удобным и эффективным.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.