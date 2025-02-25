«Мурлыкает на теплых ручках»: кошка Муся спасена со скалы «Ласточкиного гнезда»

Спасатели проделали сложную и аккуратную работу, но все же смогли достать со скалы архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» кошку Мусю, которую 23 февраля сбросил неадекватный мужчина, сообщает Mash .

Животное сидело на 10-метровом выступе и жалобно кричало. Спасатели использовали альпинистское снаряжение и достали кошку. Сейчас она мурлыкает на теплых руках неравнодушных людей.

До этого стало известно, что волонтерам удалось найти Мусю живой. Поисковая операция попала на видеозапись, сделанную очевидцами. На кадрах видно, как волонтеры на лодке обнаруживают кошку, которая оказалась на обрыве среди камней.

Живодера, который решил швырнуть кошку в море, нашли и задержали. Петербуржец с улыбкой рассказал о мотивах своего поступка. Оказалось, что мужчина выкинул Мусю с обрыва лишь за то, что она не захотела сидеть у него на руках.