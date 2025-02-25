Кошка Муся, выброшенная неадекватом из «Ласточкиного гнезда», жива

Поисковая операция попала на видеозапись, сделанную очевидцами. На кадрах видно, как волонтеры на лодке обнаруживают кошку, которая оказалась на обрыве среди камней.

«Жива!!!» — кричат с лодки.

Сразу же раздаются восторженные возгласы неравнодушных граждан, собравшихся у «Ласточкиного гнезда». Животное находится в труднодоступном месте, поэтому добровольцы действуют крайне аккуратно.

Живодера, который решил швырнуть кошку в море, нашли и задержали. Петербуржец с улыбкой рассказал о мотивах своего поступка. Оказалось, что мужчина выкинул Мусю с обрыва лишь за то, что она не захотела сидеть у него на руках.