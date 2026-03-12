Муниципальный этап конкурса «Живая классика» состоялся в Центральной библиотеке Ленинского округа

В Центральной библиотеке Видного 10 марта состоялся муниципальный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году литературно-театральный проект отмечает юбилей и уже в пятнадцатый раз объединяет школьников по всей стране. Крупнейшее в России соревнование по чтению вслух ежегодно собирает сотни тысяч участников из разных регионов. В муниципальном этапе приняли участие участие 36 школьников 5-11 классов, представившие художественные произведения отечественной и мировой литературы, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Конкурс „Живая классика“ играет важную роль в развитии читательской культуры у школьников. Такие проекты помогают детям глубже познакомиться с художественной литературой, развивают грамотную речь, артистизм и уверенность в публичных выступлениях. Мы видим, что интерес к чтению среди подростков сохраняется, и подобные конкурсы помогают его поддерживать», — отметила начальник управления образования Ленинского округа Наталия Киселева.

В рамках конкурсных испытаний участники декламировали отрывки из любимых произведений, которые должны быть осмысленно подобраны и подготовлены. Выступления оценивались по нескольким критериям: глубина понимания текста, выразительность исполнения, соблюдение норм речи и дикции. В 2026 году в конкурсе появилась новая специальная номинация — «Научная фантастика», позволившая участникам представить произведения этого жанра.

Школьники Ленинского городского округа представили на конкурс разнообразные литературные фрагменты — от юмористических до философских. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, артистизм и искреннюю увлеченность чтением. Три победителя муниципального этапа получили право представить Ленинский округ на региональном этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.