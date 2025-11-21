Муниципальный этап конференции проектных работ прошел в Клину

сегодня в 18:42

Муниципальный этап региональной конференции проектных и исследовательских работ состоялся в Клину на базе школы имени Маргариты Калининой. В мероприятии приняли участие более 140 учеников 2–6-х классов образовательных организаций округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участники конференции представили свои проекты в 17 тематических секциях. Школьники подготовили работы на актуальные темы, среди которых были «Герои русских былин: вымышленный образ или реальные люди», «Романовы в судьбе русского Крыма», «Угрожает ли России торнадо?» и другие.

В числе представленных проектов оказались макет озера Байкал, самодельный фотоаппарат, рецепты полезных завтраков для школьников, а также сумки, изготовленные из пластиковых пакетов. Особое внимание привлекла сказка о пользе воды, написанная и прочитанная второклассницей.

Все участники стали лауреатами конференции. Победителей поздравили Е.Н. Кутейкина из методического кабинета и директор школы Г.И. Сальникова, которые вручили дипломы и памятные символы конференции — сову.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют поддержке талантливой молодежи и развитию исследовательских и творческих способностей у школьников.

