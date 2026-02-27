МТС установила рекорд скорости домашнего интернета

МТС провела первые в России тесты технологии фиксированного интернета 50G PON с рекордной скоростью передачи данных на загрузку 38 Гбит/c и выгрузку 21 Гбит/c, что в 38 раз выше нынешних скоростей домашнего интернета в России, сообщает пресс-служба оператора.

50G PON— самая современная технология доступа в интернет с максимальной возможной скоростью передачи данных до 50 Гбит/c в загрузке и до 25 Гбит/c в выгрузке, что до 50 раз выше, чем в действующих сетях по технологии GPON, широко используемой МТС в Московском регионе.

50G PON позволяет одновременно подключать к сети роутеры стандарта Wi-Fi 6 на скорости до 9,6 Гбит/с, компьютеры — до 10 Гбит/с, игровые серверы и серверы для бизнеса — до 25 Гбит/с и базовые станции для улучшения покрытия в помещениях.

«Рекордные для России скорости означают в первую очередь широкую пропускную способность для подключения к одной точке доступа нескольких высокоскоростных устройств без потери качества сервисов. Ориентация на 50G PON способна закрыть на ближайшие 10 лет нашу потребность в расширении емкости сетей доступа для жилых комплексов, бизнес-центров, инфраструктурных и промышленных объектов для решений умного дома и города, интернета вещей, создании цифрового контента, развертывании indoor-покрытия 4G и в будущем 5G», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Тесты проводились в лаборатории МГТС («дочка» МТС) на сетевом и абонентском оборудовании.