Можайск отметил 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

сегодня в 18:51

В Можайске 20 января прошла торжественная «Вахта памяти», посвященная 84-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие представители власти, ветераны, военнослужащие, волонтеры и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная «Вахта памяти» началась с театрализованного фрагмента, подготовленного Можайским культурно-досуговым центром, и чтения стихов о событиях января 1942 года. Военный комиссар городов Можайск и Руза полковник Руслан Меладзе объявил мероприятие открытым.

Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. С приветственными словами к собравшимся обратились глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Лидия Афанасьева, а также депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова.

Особое внимание вызвало выступление внука Героя России, командира 32-й стрелковой дивизии Виктора Полосухина — Виктора Понякова. Вместе с членом совета ветеранов 144-й мотострелковой дивизии Юлией Евтух он поделился воспоминаниями о подвиге советских солдат. После этого благочинный церквей Можайского округа священник Иоанн Лобода отслужил молебен.

Кульминацией мероприятия стали минута молчания и троекратный залп салютной группы. В завершение участники возложили цветы к памятнику Солдату-освободителю, Вечному огню и могиле Виктора Полосухина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.