сегодня в 16:20

Мост через реку Молодильню в деревне Мансурово капитально отремонтирую

Летом дорожники приступят к капитальному ремонту моста через р. Молодильню вблизи д. Мансурово в г. о. Истра, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Двухполосный мост длиной 34 метра был построен еще в 1970 году, а его реконструкция проводилась в 1999 году.

«В ходе обследования выявили смещение балок пролетного строения, разрушение бетона, оголение арматуры и трещины на ригелях, в результате чего мост был признан предаварийным и движение по нему было закрыто для недопущения обрушения конструкции», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Мост обеспечивает транспортную доступность порядка 1 тысячи жителей к Новорижскому шоссе, в настоящее время объезд организован через д. Алексеевка.

«Объект включен в госпрограмму и будет капитально отремонтирован. К работам планируется приступить после заключения контракта в середине лета, а завершить — в феврале 2025 года», — добавил Алексей Гержик.

В рамках капремонта на мосту в том числе отремонтируют пролетное строение, заменят элементы мостового полотна с усилением плит, установят новые ограждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.