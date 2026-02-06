Мособлэкомониторинг не выявил превышения загрязнения воздуха в южном Подмосковье

Мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга на прошлой неделе провели пять выездных исследований в южных муниципалитетах Подмосковья и не зафиксировали превышения нормативов загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга на прошлой неделе обследовали атмосферный воздух в Раменском, Подольске, Чехове, Домодедове и Серпухове. Проверки проводились по обращениям жителей и инспекторов эконадзора в зонах влияния промышленных предприятий, складских комплексов и других объектов.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что исследования проводились, в том числе, в ночное время. Всего специалисты проверили содержание тридцати двух загрязняющих веществ. Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не выявлены, максимальные разовые концентрации не превысили 0,2 ПДКмр.

Виталий Мосин добавил, что мобильные лаборатории еженедельно проводят около 20 исследований по всей области. В преддверии паводка особое внимание уделяется данным автоматической сети наблюдения за уровнем паводковых вод, которая включает 166 комплексов и контролирует ситуацию на наиболее опасных водных объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.