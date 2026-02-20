Москвичи останутся без праздничного салюта 23 Февраля

сегодня в 16:58

Праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества в Москве не будет

Праздничный салют в Москве в День защитника отечества проводить не будут, сообщается на официальном сайте мэра города.

При этом в учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках столицы состоятся памятные и тематические мероприятия. Они будут патриотической и просветительской направленности.

В праздник городские службы будут работать в обычном режиме. В местах проведения мероприятий будут обеспечены необходимые меры безопасности.

Москвичам и гостям столицы порекомендовали соблюдать правила поведения в общественных местах, а также учитывать погодные условия при планировании поездок на мероприятия.

Ранее певец Юрий Лоза назвал топ самых худших подарков мужчине на 23 Февраля. Так, по его словам, дарить мужчине фигурки, статуэтки — дело рискованное.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.