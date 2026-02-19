Юрий Лоза назвал топ самых худших подарков мужчине на 23 Февраля

В России приближается главный мужской праздник — День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля. Накануне этой даты певец Юрий Лоза поделился рекомендациями о том, каких презентов лучше избегать, выбирая подарок для мужчины, сообщает Общественная Служба Новостей .

Артист отметил, что выбор должен основываться на индивидуальных вкусах и потребностях мужчины.

«Дарить какие-то фигурки, статуэтки и так далее — это дело рискованное. В подарке должна быть хоть какая-то практичность. Вместо статуи лучше вручить букет из деликатесов, которые сейчас в топе. Это закуска нормальная к пиву, хотя я пиво не особо жалую. Даже те же носки, дезодорант и набор для бритья — все это раньше или позже понадобится мужчине. Уж точно такой стандартный набор куда полезнее, чем какой-нибудь пылесборник», — поделился Лоза.

К непрактичным подаркам музыкант также отнес канцелярские принадлежности, однако отметил, что все зависит от того, кому это преподносится. Если дорогую ручку дарить рыбаку или рабочему, вероятность, что он будет ей пользоваться, практически нулевая. А вот для бухгалтера, преподавателя или человека творческой профессии такой презент может оказаться вполне уместным.

В завершение беседы Юрий Лоза добавил, что сам лично не является большим поклонником получения подарков на 23 Февраля, поскольку не испытывает в них особой необходимости.

