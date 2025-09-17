сегодня в 15:17

Московский суд заблокировал портал с советами по уходу от налогов

Московский суд заблокировал портал, где пользователям давали советы по тому, как уйти от уплаты налогов в РФ. Там публиковали готовые схемы, сообщает « 112 ».

Суд принял решение ликвидировать сайт.

В материалах дела говорится, что доступ к платформе противоречит российской государственной политике. Также он нарушает права большого количества людей.

