Подмосковье обновило рекорд по числу социальных предпринимателей

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что почти 1 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили социальный статус с начала 2024 года.

«С начала этого года статус социального предприятия в Подмосковье получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса, из них 863 — подтвердили статус, еще 224 — получили его впервые. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей. Таким образом, Подмосковье вновь обновило рекорд по количеству социальных субъектов МСП», — уточнила Зиновьева.

Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на портале РПГУ. Также статус необходимо подтверждать ежегодно.

Социальные предприниматели Подмосковья могут воспользоваться специальными мерами поддержки. Бизнес может получить субсидию размером до 2 млн рублей и грант до 500 тыс. рублей.

В прошлом году одним из получателей гранта для социальных предприятий стала компания «Ортостандарт» из Королева. Размер поддержки составил 500 тыс. рублей. Предприятие специализируется на производстве технических средств реабилитации. Здесь изготавливают большой перечень ортезов различной модификации: тутора, аппараты, корсеты и стельки.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться рядом услуг и сервисов центра «Мой бизнес» Московской области, созданного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, всего выделяется четыре 4 категории социальных предприятий: субъекты МСП, обеспечивающие занятость граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых; субъекты МСП, обеспечивающие реализацию товаров, произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых; субъекты МСП, занимающиеся производством товаров, предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, направленных на преодоление и компенсацию ограничений их жизнедеятельности и возможности участия наравне с другими гражданами в жизни общества; субъекты МСП, осуществляющие деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса региона доступна на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.