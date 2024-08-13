Мошенники, жертвой которых стала Долина, использовали нейросети

Мошенники, жертвой которых стала Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения от лица певицы в микрокредитную организацию, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

Он назвал этой фейком и отметил, что певица не нуждается в таких кредитах.

«Мы будем юридически и административно с этим разбираться», — сказал представитель Долиной.

Ранее Хамовнический суд Москвы рассмотрел дело об избрании меры пресечения для 53-летней женщины-курьера, которая передала деньги певицы Ларисы Долиной мошенникам.

Лариса Долина сама призналась, что стала жертвой мошенников, которые некоторое время звонили ей от имени силовиков, затем уговорили продать квартиру и положить деньги якобы на безопасный счет. Часть средств звезда российского шоу-бизнеса перевела сама, а часть передала женщине, которую в итоге задержали и арестовали.