Мошенники убедили девушку покинуть Мособласть из-за 5 млн «долга матери»

В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за вымогательства денег у местной жительницы, а также похищения ее 17-летней дочки из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и пп. «д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). По информации правоохранителей, 17 февраля, предположительно, украинские мошенники написали 17-летней девушке в одном из мессенджеров. Они сказали, что ее мать должна им крупную сумму денег.

Также аферисты потребовали дать номер родственницы и уехать из квартиры. Затем матери отправили «кружок» и потребовали перечислить пять млн рублей. Эту сумму попросили за якобы «освобождение дочери». Помимо этого, женщине угрожали применить насилие против девушки.

17-летняя девушка с парнем, который тоже оказался жертвой аферистов, следовали их инструкциям. Они поехали в Тулу.

В пресс-службе СК РФ призвали россиян сообщать о подобных инцидентах правоохранителям. Это даст возможность обезопасить себя от обмана аферистов.

