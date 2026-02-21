Мошенники развели москвича на 41 млн рублей, представившись его экс-начальником

Мошенники через мессенджер выманили у 65-летнего москвича более 41 млн рублей под видом его бывшего руководителя, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В одном из мессенджеров мужчине пришло сообщение якобы от бывшего работодателя о проводимой проверке в связи с утечкой персональных данных. Затем «силовики» и «сотрудники финансовой организации» связались с жертвой по телефону, объяснив москвичу, что с его счетов якобы проводилось спонсирование противоправных действий.

Запуганного уголовной ответственностью мужчину вынудили временно перевести все сбережения в «резервный фонд». За 6 дней мужчина снял в двух банках почти 38 млн рублей, а также обменял имевшиеся сбережения в иностранной валюте на сумму 3 млн рублей и перевел все денежные средства на указанные ему счета.

Кроме того, аферисты убедили москвича взять деньги под залог квартиры. Лишь невозможность быстро провести оценку недвижимости уберегли потерпевшего от этого шага.

Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 41,8 млн рублей. Черемушкинская межрайонная прокуратура держит на контроле установление причастных к мошенничеству лиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.