Мороженое с «нефтью»: в Калининградской области предлагают необычное лакомство

В туристическом городе Зеленоградск в Калининградской области туристы обнаружили в магазинах необычное мороженое с привкусом «нефти», сообщает «Север-Пресс» .

«В составе — шоколад и соленая карамель. На любителя. Цвет действительно напоминает нефть, ощущается какой-то бензиновый привкус после употребления. Возможно, он возникает ассоциативно из-за того, что мороженое очень жирное», — сказала дегустатор.

Чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов, продавцы используют броский элемент. Им выступает нефтяная платформа, чей вид выделяется на фоне остального окружения, создавая эффект неожиданности и иронии. В Калининградском регионе добыча нефти осуществляется как на суше, так и в акватории Балтийского моря.

