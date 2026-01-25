Мороз и гололедица ожидаются в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье сохранится гололедица, температура прогнозируется минус 16 — минус 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде обойдется преимущественно без осадков.
Ветер будет слабый. Атмосферное давление поднимется до 758 мм рт. ст.
Предстоящей ночью морозы окрепнут до минус 22 — минус 20 градусов, днем 26 января термометры покажут минус 12 — минус 10. Пройдет небольшой снег.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.