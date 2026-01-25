Мороз и гололедица ожидаются в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в воскресенье сохранится гололедица, температура прогнозируется минус 16 — минус 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.