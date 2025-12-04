«Момент истины»: почему контрнаступление под Москвой в 1941 г решило судьбу мира

Политолог Варшав: в декабре 1941 года под Москвой решалась судьба всего мира

Контрнаступление под Москвой в декабре 1941 года — это момент истины. Именно тогда решалась судьба не только нашей страны, но и всего мира, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

5 декабря отмечается День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 1941 году.

«После 5 месяцев отступления и сдачи ключевых территорий вермахт впервые столкнулся с силой, которая не просто остановила, но и отбросила его на 300 км назад. Масштаб операции поражает: на фронте протяженностью почти 1 тыс. км в условиях жесточайших морозов советские войска переломили ход войны», — сказал политолог.

Это было первое крупное поражение сухопутных сил Германии, развеявшее миф о непобедимости вермахта. Ценой невероятных потерь — свыше 370 тыс. бойцов — Красная армия не только спасла столицу, но и продемонстрировала всему миру: блицкриг против СССР невозможен.

«Сегодня, когда Россия вновь противостоит коллективному Западу, уроки той зимы актуальны как никогда. Они напоминают, что наша сила — в способности мобилизоваться в критический момент, выстоять против врага и победить там, где победа кажется невозможной. В этом и заключается сила русского духа», — добавил Варшав.

Важно отметить, что в условиях войны народы СССР проявили невероятную солидарность. В рядах Красной армии сражались представители различных национальностей. На защиту Москвы пришли добровольцы из разных уголков страны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.