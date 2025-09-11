Многоженец Сухов готов явиться в СК для дачи показаний по делу о домогательствах

Известный многоженец Иван Сухов готов самостоятельно явиться в Следственный комитет РФ для дачи показаний по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, сообщает ТАСС .

«Иван не задержан, скрываться не намерен, следствие знает, где он находится», — заявил его адвокат Александр Почуев.

Обвинения в адрес Сухова прозвучали в эфире телепрограммы «Пусть говорят». 19-летняя Анна рассказала, что впервые домогательства произошли в 14 лет, эпизод повторился, когда ей было 15. Дочь Сухова не заявляла в полицию, но проверку все равно начали. Правоохранители допросили семью и ее окружение.

СУ СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Отцу 30 детей грозит до 3 лет лишения свободы.