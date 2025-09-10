На многоженца Сухова завели уголовное дело из-за домогательств к дочери

Следователи во Владимирской области завели в отношении многоженца Ивана Сухова уголовное дело по статье о развратных действиях. Его дочь Анна заявила, что отец приставал к ней с 14 лет, сообщает Mash .

Обвинения в адрес Сухова прозвучали в эфире программы «Пусть говорят». 19-летняя Анна рассказала, что впервые домогательства произошли в 14 лет, эпизод повторился, когда ей было 15.

Девушка не заявляла в полицию, но проверку все равно начали. Правоохранители допросили семью и ее окружение. По информации SHOT, отцу семейства грозит до 3 лет тюрьмы.

В прошлом году Сухов в интервью рассказал, что живет в квартире площадью 70 кв. м вместе с тремя женами и 14-ю детьми. Мужчина заявил, что должен зачать минимум 50 детей, в противном случае он будет считать, что ничего в жизни не добился. В январе он сообщил, что на свет появился его 30-й ребенок.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Сухова «аморальным бесом» и отметил, что его давно нужно отправить в психбольницу или в тюрьму. Парламентарий также считает, что местная полиция и органы опеки закрывают глаза на действия Сухова, чем проявляют полную халатность.

