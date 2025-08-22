«Многовековой символ страны»: Володин поздравил россиян с Днем флага РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил жителей страны с Днем флага Российской Федерации. Он отметил важность этого символа для граждан.

«Флаг России — многовековой символ нашей страны. Он объединяет всех, кто любит и защищает Родину, связывает с ней настоящее и будущее. Свое и своих детей. Поздравляю всех с праздником!» — написал Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Спикер Госдумы добавил, что флаг РФ символизирует победу, развитие и процветание, консолидацию российского народа, приверженность духовно-нравственным ценностям и традициям, уважение к историческому наследию, а также гордость за страну и ее достижения.

День государственного флага РФ отмечается ежегодно. Праздник учрежден указом президента № 1714 от 20 августа 1994 года. Официально трехцветный флаг впервые подняли над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Он стал заменой красному полотнищу с серпом и молотом. Сегодня триколор — государственный символ наряду с гимном и гербом РФ.