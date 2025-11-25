сегодня в 19:36

Многофункциональный стадион станет подарком к юбилею школы в Дубне

В 30-летию гуманитарно-эстетической гимназии №11, самой большой и самой молодой школы в Дубне, на её территории будет организован современный многофункциональный стадион. Об этом сообщил на праздновании юбилея учебного учреждения глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

На торжественном вечере звучали поздравления, добрые пожелания от гостей – коллег, выпускников, будущих учеников. Трогательно и душевно вспоминали, строили планы, говорили об успехах. Лучшие учителя – ветераны педагогической деятельности и молодые специалисты были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.

Грандиозное обновление, которое запланировано на следующий год при поддержке губернатора региона, не просто ремонт школьной спортивной площадки.

«Сейчас уже за плечами - тысячи уроков, школьных звонков, побед в олимпиадах. 8 учителей гимназии получили статус «Лучший учитель России», она сама имеет статус «Лучшая школа России». Ежегодно обновляем инфраструктуру учреждения, закупаем новое оборудование.

В следующем году сделаем особый подарок ученикам, проведем реконструкцию школьного стадиона.Это будет ещё одна точка роста для нашей молодёжи», - отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Грандиозное обновление, которое запланировано на следующий год при поддержке губернатора региона, не просто ремонт школьной спортивной площадки. Здесь обустроят многофункциональный стадион,в который войдут волейбольная, баскетбольная площадки, большая 100-метровая зона, чтобы школьники могли сдавать нормы ГТО и заниматься лёгкой атлетикой.

За 30 лет работы тысячи юных дубненцев прошли обучение в гимназии №11. За особые успехи около 150 выпускников были награждены золотыми и серебряными медалями. Численность учащихся за это время увеличилась вдвое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», – пояснил Воробьев.