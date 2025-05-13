Мизулина назвала, куда потратит выигранные в суде деньги от Лебедева и Дудя*

Мизулина направит деньги от Лебедева и Дудя* на поддержку участников СВО

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, на что потратит деньги, выигранные в судебном процессе против дизайнера и блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя*. Она направит средства на помощь бойцам СВО.

Лефортовский суд Москвы ранее частично удовлетворил иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*. Дизайнер заплатит ей 300 тыс. рублей, а журналист — 200 тыс. рублей в качестве морального вреда. Деньги будут направлены в «Общероссийский народный фронт».

«Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Иск в суд на 10 млн рублей глава «Лиги безопасного интернета» подала после того, как в интервью Дудю* Лебедев назвал ее «Пиз***иной». Этим обидным словом дизайнер называл людей, считающих себя моральными камертонами и указывающих другим, как жить.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.