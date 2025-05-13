Суд запретил Артемию Лебедеву называть Екатерину Мизулину «Пиз***иной»

Мизулина подала иск в суд после того, как Лебедев назвал ее «Пиз***иной». Это произошло в интервью Юрию Дудю*. Этим обидным словом дизайнер тогда назвал людей, считающих себя моральными камертонами и указывающих другим, как жить.

После данного интервью юристы главы «Лиги безопасного интернета» посмотрели иные видеоролики Лебедева, в которых нашли еще два высказывания, где, по их мнению, была опорочена честь Мизулиной. Суд постановил удалить из интервью момент с оскорблением и ряд фрагментов из видеоблога Лебедева.

Мизулина подала иск на 10 млн рублей компенсации за моральный вред к Лебедеву. В случае выигрыша она планировала отправить деньги семьям участников спецоперации. В итоге суд постановил взыскать с дизайнера 300 тыс. рублей, а с Дудя* — 200 тыс. рублей.

*Признан иноагентом в России.