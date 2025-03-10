Митрошина: я не понимала, что покупка жилья — это легализация денег

Блогер Александра Митрошина в суде признала свою вину. По словам звезды социальных сетей, она не понимала, что покупка недвижимости — это легализация денег, сообщает SHOT .

«Я признаю свою вину, свои ошибки, но я не собираюсь препятствовать следствию и процессу. Была недоимка налогов, но я все закрыла и больше подобного не допускала», — добавила Митрошина.

Она попросила, чтобы ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, во время которого блогер будет находиться в квартире отца ее супруга. Муж Митрошиной — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Блогер заявила, что он возьмется за ее содержание.

Следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом об избрании Митрошиной меры пресечения в виде заключения под стражу. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов, сборов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере).

Митрошину остановили в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. Утром 8 марта девушку доставили в Москву, а затем на допрос в Следственный комитет. Следователи допускают, что она могла получить 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов.