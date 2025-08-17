Миронов хочет запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что в стране следует запретить трудовым мигрантам привозить с собой семьи, сообщает ТАСС .

Так он прокомментировал вопрос переполненных детсадов и школ в популярных у мигрантов регионах РФ.

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», — сказал политик.

По его словам, тогда в России будет достаточно мест и в детсадах, и в школах.

Как уточнил Миронов, многие из приезжающих в РФ иностранцев даже не собираются работать, но везут семьи.

Ранее в стране приняли закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.