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Минцифры предлагает пополнять баланс телефона в России только с паспортом

Минцифры РФ предложило, чтобы россияне пополняли баланс мобильного телефона только при предъявлении паспорта. Соответствующие поправки в закон «О связи» ГД может принять до 4 августа, сообщает «Лента.ру».

По данным «Ведомостей», на данный момент поправки проходят межведомственное согласование. В Минцифры также предложили продавать сим-карты только после проверки паспортных данных по базе МВД.

При несоблюдении требований продавцы получат штраф до 10 тыс. рублей за каждую сим-карту, которую продали с нарушениями.

Ранее российское Минцифры предложило дать жителям страны возможность подтверждать в банках биометрию, которая зафиксирована не только в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия», но и в приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы.