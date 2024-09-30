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Минобороны сообщило о старте осеннего призыва в России с 1 октября

Начиная с 1 октября и до 31 декабря в России, согласно действующему закону, начнут проводить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В отдельных районах Крайнего Севера и других отдельных местностях страны призыв на военную службу стартует с 1 ноября и будет длиться до 31 декабря.

Смещение даты начала осеннего призыва на вышеуказанных территориях связано с климатическими особенностями данных регионов.

Срок воинской службы в новом призыве не изменится и составит 12 месяцев. Отправка призывников на службу со сборных пунктов запланирована с 15 октября.