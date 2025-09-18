Минчистоты Подмосковья запустило официальный канал в MAX

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 08:34

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области создало официальный канал в отечественном мессенджере MAX, сообщает пресс-служба ведомства.

Новое коммуникационное пространство станет эффективным инструментом взаимодействия ведомства с жителями региона. Через официальный канал MAX граждане смогут оперативно получать актуальную информацию о деятельности Министерства, предстоящих мероприятиях, важных решениях и отраслевых событиях.

На канале будут размещаться новости в сфере:

благоустройства дворов;

содержания общественных пространств и придомовых территорий;

жилищного надзора;

обращения с отходами.

Для подписки на канал достаточно установить мессенджер MAX и найти официальную страницу ведомства. Здесь пользователи смогут быть в курсе всех значимых событий министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.